Павел Василенко

Нападающий Сантоса Неймар заверил, что пока не планирует завершать профессиональную карьеру, несмотря на недавние заявления своего отца о его будущем.

На прошлой неделе 34-летний футболист сообщил, что матчи чемпионата мира стали для него последними в составе сборной Бразилии. В то же время его отец заявил, что двери в национальную команду для сына еще не закрыты.

Сам Неймар с юмором отреагировал на эти слова.

«Это не мой отец играет за национальную сборную», – сказал бразилец с улыбкой.

Форвард также подчеркнул, что сейчас он не думает о завершении карьеры и полностью сосредоточен на выступлениях за Сантос.

«Я не думаю о том, чтобы уйти. У меня контракт с Сантосом до декабря, и сейчас я хочу сделать всё, что могу, для клуба. После этого рассмотрю свои варианты: остаться, уйти, завершить карьеру или продолжить играть. Пока ещё не знаю. До декабря ещё есть время», – отметил Неймар.

Напомним, легендарный бразилец дебютировал за национальную команду в 2010 году. За это время он провел 130 матчей в футболке сборной, забил 80 мячей и сделал 59 результативных передач, став лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии.