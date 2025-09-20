Форвард Сантоса Неймар вынужден пропустить ближайшие матчи своей команды из-за травмы. Об этом в Твиттере сообщил журналист UOL Esporte Лукас Мусетти. Ранее клуб объявил, что у 33-летнего бразильца обнаружено повреждение мышцы правого бедра.

По информации источника, сегодня, 20 сентября, Неймар пройдет дополнительное медицинское обследование. Пока что прогнозы осторожные: травма не считается слишком серьёзной, но футболисту придётся пропустить как минимум месяц.

В нынешнем сезоне Неймар провёл 21 игру, отметившись шестью голами и тремя результативными передачами. После 22 туров Сантос набрал 23 очка и находится лишь на 16-й позиции в чемпионате Бразилии.

Ранее сообщалось, что Неймар будет пропускать матчи Сантоса на искусственном газоне.