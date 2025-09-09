Звездный нападающий Сантоса Неймар больше не будет участвовать в матчах команды, которые будут проходить на искусственном покрытии. Об этом сообщает бразильское издание Jornal A Tribuna.

33-летний футболист после возвращения на родину уже успел получить несколько травм, и руководство клуба не хочет рисковать его здоровьем. По информации источника, любое падение на искусственный газон опасно для Неймара, так как вызывает сильные боли в коленях и суставах и может привести к серьёзным повреждениям.

Неймар присоединился к Сантосу в январе этого года. В текущем сезоне бывший игрок Барселоны и ПСЖ провел 22 матча во всех турнирах, отметившись шестью голами и тремя результативными передачами. Его контракт с клубом действует до конца 2025 года.

Напомним, Неймар получил очередную травму на тренировке Сантоса.