Звездный нападающий Сантоса Неймар поделился эмоциями после официального объявления о продлении контракта с бразильским клубом. Новый договор рассчитан до конца 2026 года.

2025 год был для меня особенным и сложным. Были моменты радости и преодоления препятствий, с которыми я смог справиться только благодаря вашей любви. Я тоже ощущаю сильные эмоции и стараюсь показывать их в каждом матче, когда надеваю футболку Сантоса. Наступил 2026 год, и судьба просто не могла сложиться иначе.

Сантос — мой дом. Здесь я счастлив и чувствую себя в безопасности. Именно с вами я хочу осуществить те мечты, которые еще остались.