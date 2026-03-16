Денис Седашов

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти определился со списком игроков, которые будут готовиться к ближайшим товарищеским матчам. Об этом сообщает пресс-служба Бразильской конфедерации футбола.

Основной новостью вновь стало отсутствие в заявке нападающего Сантоса Неймара.

Следует отметить, что специалист с момента назначения на должность еще ни разу не вызывал звездного форварда в состав Селесао.

Полный состав сборной Бразилии

Вратари: Алиссон Бекер (Ливерпуль), Бенто (Аль-Наср), Эдерсон Мораес (Фенербахче).

Защитники: Алекс Сандро (Фламенго), Бремер (Ювентус), Данило Луис да Силва (Фламенго), Дуглас Сантос (Зенит), Габриэль Магальянс (Арсенал), Рожер Ибаньес (Аль-Ахли), Лео Перейра (Фламенго), Маркиньос (ПСЖ), Весли Франца (Рома).

Полузащитники: Андрей Сантос (Челси), Каземиро (Манчестер Юнайтед), Данило (Ботафого), Фабиньо (Аль-Иттихад), Габриэль Сара (Галатасарай).

Нападающие: Эндрик (Лион), Габриэль Мартинелли (Арсенал), Игор Тьяго (Брентфорд), Луис Энрике (Зенит), Матеус Кунья (Манчестер Юнайтед), Рафинья (Барселона), Райан (Борнмут), Винисиус Жуниор (Реал), Жоао Педро (Челси).

В рамках мартовского сбора пятикратные чемпионы мира проведут два спарринга — 26 марта против Франции и 1 апреля против Хорватии.

