Сергей Разумовский

Опытный нападающий Неймар, несмотря на скандал в Сантосе, должен попасть в предварительный список сборной Бразилии, который готовит главный тренер команды Карло Анчелотти. Об этом сообщает Estadao.

По данным источника, присутствие нападающего в расширенном списке, который будет отправлен в ФИФА 11 мая, на данный момент не находится под угрозой. В него должны войти более 50 футболистов. В то же время руководство сборной Бразилии хочет более детально разобраться в последнем инциденте с участием Неймара в Сантосе.

Ранее сообщалось, что Неймар подрался с Робиньо Жуниором — сыном бывшего футболиста Робиньо — во время тренировки команды. По информации медиа, конфликт возник после того, как 18-летний игрок обыграл 34-летнего Неймара на дриблинге. Это раздражило нападающего, который воспринял эпизод как проявление неуважения.

Несмотря на то, что место Неймара в предварительном списке на данный момент не под вопросом, его шансы попасть в финальную заявку на 26 футболистов остаются неопределёнными. Карло Анчелотти должен объявить окончательный состав 18 мая.

Бразильская конфедерация футбола обеспокоена не только физическим состоянием Неймара, но и внефутбольными факторами. В сборной хотят быть уверенными, что футболист не будет создавать дополнительных проблем внутри команды.

Ранее окружение Неймара, а также некоторые представители сборной советовали ему лично связаться с Анчелотти и директором национальных команд, чтобы продемонстрировать желание вернуться в сборную и заверить, что он готов вести себя профессионально. Однако новый конфликт в Сантосе может негативно повлиять на его перспективы.

Отдельным вопросом остаётся физическая готовность футболиста. По информации источника, Неймар до сих пор не доказал, что находится в форме, достаточной для попадания в финальный список сборной Бразилии.

Ситуацию усложняет и то, что в 2026 году нападающий уже несколько раз оказывался в центре скандалов: он конфликтовал с болельщиками, а также получил критику за мизогинное высказывание в адрес арбитра. Всё это может облегчить Анчелотти решение оставить Неймара вне окончательной заявки, если тренерский штаб решит, что риски перевешивают потенциальную пользу от игрока.

Ранее Неймар пропустил матчи сборной Бразилии с Францией и Хорватией.