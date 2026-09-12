Неймар спасает родной Сантос. Бразилец лично погасил долги клуба ради новых трансферов
Форвард помог клубу осуществить громкие трансферы
Неймар активно работает над тем, чтобы Сантос снова стал одним из ведущих клубов Бразилии. По данным Sport.es, звёздный футболист потратил 2 миллиона евро, чтобы помочь родной команде осуществить два громких трансфера.
В начале 2025 года Неймар вернулся в Сантос, где начинал футбольную карьеру. В конце прошлого сезона 34-летний бразилец демонстрировал хорошую форму, которая помогла команде сохранить место в Серии А.
Во время летнего трансферного окна Сантос планировал подписать Филиппе Коутиньо, Артура и Эвертона. Однако осуществлению переходов помешал трансферный запрет, связанный с невыполнением клубом финансовых обязательств перед Монако после трансфера Жана Лукаса.
Сантос не смог самостоятельно погасить все долги, из-за чего ФИФА наложила на клуб соответствующие санкции. Ситуацию решил Неймар, который вмешался в дело через свою компанию NR Sports.
Всего было оплачено 2 миллиона евро, после чего Сантос получил возможность осуществить трансферы Коутиньо и Артура. Следующим кандидатом на переход остается Эвертон.
Громкие планы клуба связаны с желанием бороться за трофеи. Сантос близок к полуфиналу Кубка Южной Америки после победы над Атлетико Минейро со счётом 2:0 в первом матче. В клубе рассчитывают, что новые подписания помогут достичь поставленной цели.
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