Павел Василенко

Неймар активно работает над тем, чтобы Сантос снова стал одним из ведущих клубов Бразилии. По данным Sport.es, звёздный футболист потратил 2 миллиона евро, чтобы помочь родной команде осуществить два громких трансфера.

В начале 2025 года Неймар вернулся в Сантос, где начинал футбольную карьеру. В конце прошлого сезона 34-летний бразилец демонстрировал хорошую форму, которая помогла команде сохранить место в Серии А.

Во время летнего трансферного окна Сантос планировал подписать Филиппе Коутиньо, Артура и Эвертона. Однако осуществлению переходов помешал трансферный запрет, связанный с невыполнением клубом финансовых обязательств перед Монако после трансфера Жана Лукаса.

Сантос не смог самостоятельно погасить все долги, из-за чего ФИФА наложила на клуб соответствующие санкции. Ситуацию решил Неймар, который вмешался в дело через свою компанию NR Sports.

Всего было оплачено 2 миллиона евро, после чего Сантос получил возможность осуществить трансферы Коутиньо и Артура. Следующим кандидатом на переход остается Эвертон.

Громкие планы клуба связаны с желанием бороться за трофеи. Сантос близок к полуфиналу Кубка Южной Америки после победы над Атлетико Минейро со счётом 2:0 в первом матче. В клубе рассчитывают, что новые подписания помогут достичь поставленной цели.