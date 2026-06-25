Павел Василенко

Бразилия победила Шотландию со счетом 3:0 и заняла первое место в группе C чемпионата мира, а на 76-й минуте случился момент, когда сердца миллионов бразильцев замерли.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти решил произвести замену и выпустить на поле Неймара вместо Матеуса Куньи.

Пока он разминался перед игрой, более 50 000 бразильцев на трибунах стадиона в Майами встали и встретили икону национальной сборной бурными аплодисментами и овациями.

Из-за травмы передней крестообразной связки в октябре 2023 года Неймару пришлось взять длительный перерыв в матче против Уругвая. Сегодня он сыграл за Бразилию после перерыва в 981 день.

«Я очень рад снова надеть футболку национальной сборной после трех лет. Я чувствую себя хорошо физически. Конечно, было трудно быть вне команды, и когда я вышел на поле, у меня в голове промелькнул целый ряд воспоминаний. Прямо в тот момент, когда я вышел на поле, я просто поблагодарил Бога за то, что он позволил мне снова пережить все это и сыграть на еще одном чемпионате мира», – сказал Неймар после матча.

34-летний форвард имеет 129 матчей, 79 голов и 59 результативных передач за сборную Бразилии.