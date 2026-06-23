Сергей Разумовский

Неймар сделал важный шаг к возвращению на поле в составе сборной Бразилии. Нападающий Сантоса впервые после продолжительной паузы провел полноценную тренировку в общей группе национальной команды перед матчем третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Шотландии, сообщает GloboEsporte.

Manhã de trabalho em Nova Jersey! 🇧🇷🔥



Seguimos na preparação para os próximos desafios na Copa do Mundo de 2026. #BateNoPeito



📸 Rafael Ribeiro/CBF pic.twitter.com/dU2CFQsSUm — brasil (@CBF_Futebol) June 21, 2026

34-летний форвард не имел игровой практики с середины мая из-за травмы, однако, несмотря на это, попал в окончательную заявку сборной Бразилии на мундиаль. В первых двух встречах турнира Неймар участия не принимал: он пропустил матч против Марокко, который завершился вничью 1:1, а также встречу с Гаити, где бразильцы одержали уверенную победу со счетом 3:0.

До этого момента Неймар работал по индивидуальной программе и лишь постепенно возвращался к полноценным нагрузкам. Он мог участвовать в отдельных элементах разминки или выполнять упражнения с мячом, но не тренировался вместе с командой в полном объеме. Теперь же нападающий был полностью интегрирован в общую группу, что существенно повышает его шансы появиться на поле в ближайшем матче.

Ранее главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти не исключал, что Неймар может получить игровое время в поединке против Шотландии. Окончательное решение относительно участия форварда, вероятно, будет принято ближе к игре с учетом его физического состояния и реакции на тренировочные нагрузки.

В то же время не все футболисты сборной Бразилии работали в общей группе. В тренировке не принял участия полузащитник Барселоны Рафинья, который получил мышечное повреждение правого бедра. Его состояние остается отдельным вопросом для медицинского штаба команды.

Из игроков, вышедших в стартовом составе в матче против Гаити, на поле работали лишь Алиссон, Лукас Пакета и Винисиус Жуниор. Остальные футболисты, имевшие значительную нагрузку в предыдущей встрече, занимались восстановлением в тренажерном зале.