Павел Василенко

Испанский тренер Роберто Мартинес может стать следующим тренером сборной Нидерландов, сообщает De Telegraaf. По данным издания, сейчас ведутся финальные переговоры со специалистом на вакантную должность после чемпионата мира.

Рональд Куман был последним тренером нидерландцев, но он ушел после вылета команды от Марокко в 1/16 финала ЧМ-2026.

Если Роберто Мартинес достигнет соглашения с федерацией, он станет первым иностранцем, который возглавит сборную Нидерландов с времен австрийца Эрнста Хаппеля в 1978 году.

Мартинес возглавлял сборную Португалии на чемпионате мира, а ранее тренировал сборную Бельгии. Испанец также руководил Эвертоном и Уиганом в Англии в течение своей тренерской карьеры.