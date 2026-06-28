Денис Седашов

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес объяснил, почему нападающий Криштиану Роналду проводит матчи чемпионата мира-2026 без замен. Также специалист отказался сравнивать лидера своей команды с Лионелем Месси и Эрлингом Холандом.

Мы не сравниваем себя с игроками других команд. Это было бы по-детски. Криштиану привык оказываться в нужном месте в нужное время. Скорее речь идет о психологической устойчивости, постоянной дисциплинированности на позиции и постоянном создании пространства в наших атакующих схемах. Для Криштиану не проблема отыграть все 90 минут. Роберто Мартинес

Напомним, чемпионат мира по футболу 2026 года продолжается на стадионах США, Канады и Мексики.

Роналду и Модрич создали футбольный бум – билеты на матч Португалия – Хорватия подорожали вдвое.