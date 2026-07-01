Сергей Разумовский

Рональд Куман покинул пост главного тренера сборной Нидерландов после вылета команды с чемпионата мира-2026. О своем решении 63-летний специалист сообщил на странице в Instagram.

В своем обращении Куман отметил, что берет на себя ответственность за результат на турнире. По его словам, команда мечтала о чемпионате мира, на котором могла бы создать историю, однако этого не произошло.

Я принял решение завершить свой срок в должности главного тренера сборной Нидерландов. Мы все мечтали о чемпионате мира, на котором мы бы создали историю. Этого не произошло. Никто не разочарован этим больше, чем я. Как главный тренер, вы несете эту ответственность. Рональд Куман

Для Кумана это была вторая каденция во главе национальной команды. Впервые он возглавлял сборную Нидерландов с 2018 по 2020 год, после чего работал в Барселоне до октября 2021-го. В начале 2023 года специалист вернулся в сборную и снова возглавил Оранье.

На чемпионате мира-2026 Нидерланды уверенно прошли групповой этап. Команда заняла первое место в группе F, набрав семь очков: сыграла вничью с Японией (2:2), разгромила Швецию (5:1) и победила Тунис (3:1).

Тем не менее, в плей-офф путь Оранье завершился уже на стадии 1/16 финала. Сборная Нидерландов драматично уступила Марокко: основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались марокканцы — 3:2. После этого результата Куман принял решение завершить работу с национальной командой.