Павел Василенко

Жозе Моуринью начал внедрять свои правила в мадридском Реале. Португальский тренер решил усилить дисциплину и установить четкий режим для всех футболистов без исключений.

Новые требования касаются нескольких аспектов повседневной жизни команды – от питания и пунктуальности до восстановления травмированных игроков. В частности, футболисты больше не смогут самостоятельно выбирать завтрак или перекусы. По данным испанских СМИ, меню в тренировочном центре Вальдебебас теперь будет фиксированным.

Моуринью также установил четкий временной регламент. Все игроки должны прибывать на базу не менее чем за час до начала тренировки независимо от своего статуса в команде. За опоздания предусмотрены наказания. Финансовые санкции тренер пока не определил, но нарушителей могут отправлять на индивидуальные занятия в спортзале.

Отдельное внимание португалец уделяет восстановлению. Травмированные футболисты должны приходить в Вальдебебас утром и днем для прохождения реабилитационных процедур. Личные тренеры игроков могут продолжать работу, но только под контролем штаба Реала.

Еще одно нововведение касается совместного питания. Моуринью хочет, чтобы футболисты и тренерский штаб вместе питались на клубной базе. Таким образом тренер стремится установить единые правила для всего состава и полностью исключить привилегии.