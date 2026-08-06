«Ещё шесть и навсегда»: Винисиус эмоционально отреагировал на новый контракт с Реалом
Нападающий заключил контракт до 2032 года
Фланговый нападающий Реал Мадрид Винисиус Жуниор прокомментировал продолжение сотрудничества с испанским грандом. Новый контракт между клубом и бразильским вингером рассчитан до лета 2032 года.
Футболист поделился эмоциями в своих социальных сетях, подчеркнув преданность мадридцам.
Восемь лет на Бернабеу — это так мало… Еще шесть и навсегда, Реал Мадрид.
В прошлом сезоне вингер сыграл 53 матча за Реал во всех турнирах, отметившись 22 забитыми мячами и 14 результативными передачами.
Остаётся в Мадриде! Реал объявил о подписании нового контракта с Винисиусом Жуниором.