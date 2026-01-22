Голкипер мюнхенской Баварии Мануэль Нойер прокомментировал уверенную домашнюю победу своей команды над бельгийским Юнионом в рамках седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:0, а оба мяча на свой счет записал Гарри Кейн.

Комментарий опытного вратаря был опубликован в социальных сетях аккаунтом Bayern & Germany.

«До перерыва игра складывалась непросто. Мы плохо распоряжались мячом, играли медленно и небрежно отдавали передачи. Во второй половине картина изменилась к лучшему. Мы заслуженно победили. Довольны этим результатом».

Благодаря этому успеху мюнхенский клуб набрал 18 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице турнира.