Руководство Ноттингем Форест решило попрощаться с украинским защитником Александром Зинченко после матча 1/32 финала Кубка Англии против Рексхема, завершившегося со счетом 3:3 и победой команды в серии пенальти 4:3, об этом сообщает The Telegraph.

В той встрече 29-летний футболист вышел в стартовом составе, однако уже после перерыва главный тренер команды Шон Дайч заменил Зинченко и еще двух игроков. После финального свистка наставник жестко раскритиковал действия команды в первом тайме.

По информации источника, через несколько дней после матча, состоявшегося 9 января, представители Ноттингема Форест сообщили Зинченко о необходимости подыскать себе новый клуб.

Ранее Зинченко обратился к Арсеналу после перехода в Аякс.