Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев оценил выступление вингера Проспера Оба в последних матчах. Его слова приводит сайт УПЛ.

Конечно, он забил столько, что оправдывает ожидания. И он может улучшать себя, поскольку он молод, ему есть куда развиваться. В любом случае, ему не следует останавливаться на достигнутом, потому что он еще только в начале своего футбольного пути.

Если он хочет достичь серьезных высот, нужно много и постоянно работать, чтобы стать стабильно сильным. Как показывает пример, вообще в футболе были и есть исполнители с хорошим набором качеств и способностей, но из-за того, что они не хотят работать, то останавливаются на определенном этапе и исчезают, рассказал Пономарев.