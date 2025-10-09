Новичок Ла Лиги остался без главного тренера
Овьедо отправил в отставку Велько Пауновича
около 1 часа назад
Велько Паунович/фото: Овьедо
Испанский клуб Овьедо официально объявил об увольнении главного тренера Велько Пауновича, о чем сообщила пресс-служба команды.
Вместе с сербским наставником коллектив покинули его ассистенты. Такое решение принято из-за неудовлетворительных результатов в этом сезоне.
Овьедо, который вернулся в Ла Лигу в этом году, пока борется в нижней части таблицы. После восьми туров команда набрала всего шесть очков и расположилась на 16-й позиции.
Следующий матч Овьедо проведет на домашнем стадионе против Эспаньола. Игра запланирована на пятницу, 17 октября, начало в 22:00.
Поделиться