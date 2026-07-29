Павел Василенко

К Левому Берегу присоединился 20-летний форвард из Сенегала Папе Малик Фалл. О деталях контракта киевский клуб не сообщил.

Африканский нападающий «аистов» родился 15 мая 2006 года в городе Гедиавае, который является пригородом столичного района Дакара. Папе Малик вырос в многодетной семье и начал футбольный путь на родине в составе Keur Madior.

В 2025 году Фалл перебрался в Европу – сначала в португальский Пасуш де Феррейра, а прошлый сезон провел в системе одного из ведущих клубов Дании – Мидтьюлланна.

В сезоне 2025/26 Левый Берег занял третье место в итоговой турнирной таблице Первой лиги, набрав 63 очка в 30 турах.

Путевку в УПЛ киевляне получили через стыковые матчи, в которых переиграли Александрию (1:1, 1:0).

Новый сезон УПЛ «аисты» начнут 8 августа матчем против Кудровки (15:30).

Матч первого тура против Динамо был перенесен из-за участия столичного клуба в квалификации Лиги Европы.