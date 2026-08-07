Президент УПЛ отреагировал на удар россии по стадиону Черноморца
Функционер сделал заявление
Фото: Одесская ОВА
Президент УПЛ Евгений Дикий прокомментировал сайту «Украинский футбол» ситуацию по матчу Черноморец – Колос в связи с вражеским попаданием по стадиону одесситов.
«Матч перенесен. Завтра всё будет дополнительно определено. Будем ожидать заключения служб относительно возможности проведения там игр в дальнейшем.
Направим наших сотрудников, ответственных за это направление, чтобы они приехали на место и посмотрели», – сказал Дикий.
Как известно, матч Черноморца и Колоса был запланирован на субботу, 8 августа. Стартовый свисток должен был прозвучать в 13:00.