Автобус развернули в Умани. Костышин рассказал, как Колос узнал об атакованном стадионе Черноморца.
Специалист эмоционально оценил отмену матча в Одессе
Главный тренер коваловского Колоса Руслан Костышин прокомментировал перенос выездного матча 2-го тура УПЛ против Черноморца, который не состоялся из-за ракетного удара РФ по одесскому стадиону.
Специалист рассказал, как узнал об обстреле и почему считает решение об отмене игры единственно правильным. Слова приводит Sport.ua.
Наш клубный автобус как раз подъехал к Умани, когда мне на телефон сбросили видео «прилета». После этого президент нашего клуба сразу же связался с руководством УПЛ, и после их совместного решения нам было сказано разворачиваться назад.
Это действительно так. Говорят, что там пострадали люди — девять или десять человек. В спортивном сооружении зияет огромная дыра от прилета. И как морально можно после этого выходить на поле одесского стадиона? Возможно, кого-то накануне вражеский удар лишил жизни, а ты там будешь играть. Это же кощунство. Я уже не говорю о психологическом состоянии наших легионеров. Знаете, футбол — футболом, а моральная сторона в таких вещах должна быть. У нас в Одессе заранее всё было готово к приезду: отель оплачен, еда заказана — а тут такое… Наша команда тоже пострадала. Впрочем, деньги — это всё второстепенно. Самое главное — это человеческая жизнь и безопасность.
Также наставник Колоса поделился планами по подготовке команды в условиях вынужденной паузы:
Проведём «двусторонку» и сделаем выходной. Ничего не поделаешь, такие вот обстоятельства. Сейчас все команды разных лиг вовлечены в чемпионате, поэтому спарринг-партнёров никого не найти.
Напомним, 7 августа, за день до запланированного поединка, российские оккупанты нанесли удар по Одессе. В результате атаки повреждения получила арена Черноморец.
Второй тур, как второй день свадьбы. Наконец-то подтянулись родственники из Европы.
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