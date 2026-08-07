Главный тренер коваловского Колоса Руслан Костышин прокомментировал перенос выездного матча 2-го тура УПЛ против Черноморца, который не состоялся из-за ракетного удара РФ по одесскому стадиону.

Специалист рассказал, как узнал об обстреле и почему считает решение об отмене игры единственно правильным. Слова приводит Sport.ua.

Наш клубный автобус как раз подъехал к Умани, когда мне на телефон сбросили видео «прилета». После этого президент нашего клуба сразу же связался с руководством УПЛ, и после их совместного решения нам было сказано разворачиваться назад.

Это действительно так. Говорят, что там пострадали люди — девять или десять человек. В спортивном сооружении зияет огромная дыра от прилета. И как морально можно после этого выходить на поле одесского стадиона? Возможно, кого-то накануне вражеский удар лишил жизни, а ты там будешь играть. Это же кощунство. Я уже не говорю о психологическом состоянии наших легионеров. Знаете, футбол — футболом, а моральная сторона в таких вещах должна быть. У нас в Одессе заранее всё было готово к приезду: отель оплачен, еда заказана — а тут такое… Наша команда тоже пострадала. Впрочем, деньги — это всё второстепенно. Самое главное — это человеческая жизнь и безопасность.