Павел Василенко

После сорванного трансфера Виктора Бонифейса Милан нашел нового кандидата в атаку. Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, на «Сан-Сиро» вот-вот присоединится нападающий лиссабонского Спортинга Конрад Гардер.

Этим летом у россонери происходят масштабные изменения. Новый главный тренер Массимилиано Аллегри прямо заявил руководству о необходимости в центрфорварде. Сначала все дороги вели к Бонифейсу из Байера, однако трансфер сорвался после неутешительных результатов медицинского осмотра.

В клубе быстро переключились на альтернативу. Милан уже сделал официальное предложение за Гардера: 24 миллиона евро плюс еще три в виде бонусов. Хотя конкуренцию составляет французский Ренн, именно итальянцы сейчас являются фаворитами в борьбе за подписание датчанина.

В текущем сезоне 21-летний Гардер провел четыре матча за Спортинг, трижды выходя с лавы запасных, и успел отметиться одним голом. Transfermarkt оценивает игрока именно в те же 24 миллиона евро, что и предлагает «Милан».

Если сделка будет закрыта в ближайшее время, Аллегри получит желанного форварда, а россонери – усиление в атаку.