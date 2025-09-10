Павел Василенко

Похоже, что эпоха Лионеля Месси в сборной Аргентины постепенно подходит к концу. В поражении чемпионов мира от Эквадора (0:1) болельщики впервые почувствовали, как выглядит жизнь без своего главного кумира. Месси даже не был заявлен на игру, а СМИ предполагают, что его матч против Венесуэлы 5 сентября мог стать последним перед родными трибунами.

Однако для Аргентины это не только потеря, но и шанс рождения новой легенды. Впервые в футболке с номером 10, которая десятилетиями ассоциировалась с Месси, на поле вышел 18-летний Франко Мастантуоно. Это был лишь его третий матч за национальную команду, но уже сам факт того, что именно ему доверили «десятку», вызвал волну эмоций у фанатов.

Франко – новое лицо аргентинского футбола, и уже сегодня на него делают ставку. Летом мадридский Реал выложил за него 45 млн евро, забрав талант из Ривер Плейт. Несмотря на юный возраст, Хаби Алонсо регулярно выпускает его в старте «сливочных» и доверяет решающие эпизоды.

Болельщики Аргентины уже видят в Мастантуоно преемника Месси. А тот факт, что он первым после Лео примерил «десятку», может стать началом новой эры – эры Франко.