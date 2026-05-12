Сергей Разумовский

Форвард Кривбаса Владимир Мулик забил свой первый мяч на взрослом уровне. 20-летний футболист отличился в выездном матче 28-го тура украинской Премьер-лиги против Вереса. Криворожане победили ровенчан со счетом 3:1, а Мулик стал автором третьего гола криворожцев.

Нападающий появился на поле во втором тайме, заменив Александра Каменского. Уже менее чем через минуту после выхода на замену Мулик отличился в воротах Вереса. На 62-й минуте он сделал счет 3:0 в пользу Кривбаса.

Этот мяч стал для Владимира Мулика дебютным не только в составе криворожской команды, но и вообще первым в профессиональной карьере. В текущем сезоне Мулик провел за Кривбас 19 матчей, в которых также отдал два результативных паса.

К системе Кривбаса форвард присоединился в 2023 году, перейдя из винницкой Нивы. За взрослую команду Нивы Мулик успел провести семь матчей.

В предыдущем туре гол Сека принес победу Кривбасу над Карпатами.