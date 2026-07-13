Павел Василенко

Несмотря на то, что после матча 1/8 финала чемпионата мира между США и Бельгией прошло уже много времени, история с отменой дисквалификации Фоларина Балогуна продолжает обрастать новыми подробностями. Издание The Times опубликовало информацию, которая может вызвать новую волну дискуссий.

Американский форвард получил красную карточку в поединке против Боснии и Герцеговины, что автоматически должно было лишить его права сыграть с Бельгией. Однако Дисциплинарный комитет ФИФА неожиданно отменил дисквалификацию. Ранее СМИ сообщали, что к этому делу мог быть причастен президент США Дональд Трамп.

По данным The Times, окончательное решение принял Мохаммад Аль Камали из Объединенных Арабских Эмиратов – глава Дисциплинарного комитета ФИФА. Наибольшее удивление вызывает то, что он сделал это единолично, не проводя консультаций с остальными 17 членами комитета, которые не принимали участия в вынесении вердикта.

Несмотря на резонансное решение, сборная США не воспользовалась шансом и уступила Бельгии со счетом 1:4, но сама история вокруг Балогуна до сих пор остается одной из самых громких тем этого чемпионата мира.