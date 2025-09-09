Павел Василенко

Шведский полузащитник Айнтрахта Уго Ларссон мог этим летом оказаться в Саудовской Аравии, но его карьеру решил телефонный звонок от мамы.

«Я позвонил ей, и она отругала меня за то, что я вообще подумал об этом переходе. Она сказала: „Нет, нет, нет, ты этого не сделаешь“, – рассказал футболист в интервью Fotbollskanalen.

Интерес к Ларссону проявлял Аль-Иттихад, где уже выступают Карим Бензема и Н'Голо Канте. Саудовцы активно охотятся за молодыми игроками в расцвете сил, привлекая даже звезд из ТОП-лиг – таких как Дарвин Нуньес или Жоау Фелиш.

Но 21-летний швед решил иначе:

«Было интересно услышать предложение и помечтать некоторое время. Но я быстро понял: я хочу остаться и еще поиграть в Европе», – признался он.

Его выбор имеет логику: Ларссон стал ключевым игроком в полузащите Айнтрахта, помог клубу занять 3-е место в Бундеслиге и пробиться в Лигу чемпионов.