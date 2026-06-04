Павел Василенко

Будущий главный тренер Бенфики Марку Силва, который летом должен возглавить лиссабонцев после ухода из Фулхэма, определился с дальнейшей судьбой Георгия Судакова, сообщает CNN Portugal.

48-летний португальский специалист считает 23-летнего хавбека неприкосновенным игроком и уже попросил совет директоров клуба не продавать футболиста ни при каких условиях.

Желание тренера сохранить игрока совпадает с позицией руководства лиссабонцев во главе с президентом Руем Коштой, которые также не планируют проводить глобальные кадровые перестановки в составе.

Напомним, что бывший полузащитник Шахтера присоединился к составу лиссабонцев осенью прошлого года на правах платной аренды, которая обошлась лиссабонцам в 6,75 миллиона евро.

Действующее соглашение между клубами также предусматривает обязательный выкуп, за который руководство португальского клуба гарантированно выплатит донетчанам еще 20,25 миллиона евро.