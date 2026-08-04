Павел Василенко

Немецкий вратарь Марк-Андре тер Штеген официально стал игроком Аякса. Амстердамский клуб объявил об аренде 34-летнего голкипера из Барселоны до завершения сезона-2026/27.

Переговоры между клубами длились несколько недель и завершились успешно во вторник. После достижения соглашений Аякс подтвердил переход на своем официальном сайте.

В прошлом году семикратный чемпион Испании и бывший капитан Барселоны потерял место в основном составе каталонцев. В январе он отправился в аренду в Жирону, где стремился получить больше игровой практики и вернуться в борьбу за место в сборной Германии перед чемпионатом мира.

Тем не менее, его выступления за Жирону оказались неудачными. Из-за травмы подколенного сухожилия вратарь провел всего два матча, после чего перенес операцию. Несмотря на это, его контракт с Барселоной остается действительным до лета 2028 года.

Спортивный директор Аякса Жорди Кройфф высоко оценил подписание опытного голкипера.

«Марк демонстрирует отличные результаты, и его качества широко признаны. Он сразу станет важным усилением нашей команды. Мы давно работали над этим трансфером и очень рады, что он наконец присоединился к нам», – заявил Кройфф.

В Амстердаме тер Штеген снова будет работать под руководством Мичела, который этим летом возглавил Аякс после завершения работы в Жироне. Для испанского специалиста это также станет первым тренерским опытом за пределами Испании.