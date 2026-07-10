Павел Василенко

Главный тренер амстердамского Аякса хочет видеть в составе своей команды форварда сборной Украины Владислава Ваната. Об этом сообщает портал Voetbal Primeur со ссылкой на корреспондента ABC Deportes Анхеля Гарсию.

Отмечается, что Аякс уже ведет переговоры с Жироной о переходе Ваната, а Мичел, который ранее работал с украинцем именно в каталонском клубе, считает его приоритетом для усиления атаки команды. В то же время интерес к форварду сейчас проявляют и другие неназванные европейские клубы.

24-летний Ванат играл под руководством Мичела в прошлом сезоне: 29 матчей, 10 голов и две результативные передачи. Жирона вылетела из Ла Лиги в Сегунду, а специалист покинул свою должность и был назначен главным тренером Аякса.

Контракт украинца с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2030 года, а портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 15 миллионов евро.