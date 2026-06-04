Павел Василенко

Жирона хочет оставить Владислава Ваната даже несмотря на вылет из Ла Лиги, информирует сайт Футбол 24. Но от самого клуба уже фактически ничего не зависит. Решение будет принимать украинский форвард каталонского клуба.

Дело в том, что после вылета Жироны в Сегунду сумма отступных за воспитанника Динамо, скорее всего, снизилась вдвое и сейчас составляет приблизительно 10 миллионов евро.

В то же время у каталонцев найдутся ресурсы, чтобы сохранить нынешнюю зарплату Ваната в Сегунде на один сезон. Ла Лига зарезервировала почти 46 млн евро из телевизионных доходов для трех команд, которые вылетают. Жирона должна была бы получить компенсацию в размере 18 миллионов евро. Кроме того, продажа других важных игроков позволит разгрузить зарплатную ведомость и приспособиться к новым финансовым реалиям.

В кампании 2025/26 нападающий успел провести 29 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 10 забитых мячей и 2 ассиста.

Однако завершение сезона для украинца оказалось преждевременным. В апреле Ванат получил травму подколенного сухожилия левой ноги в матче с Вильярреалом и больше не появлялся на поле.