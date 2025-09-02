Павел Василенко

Многомесячная трансферная сага завершилась: Александер Исак официально стал игроком Ливерпуля. Мерсисайдцы заплатили за 24-летнего нападающего рекордные для Британии 144 миллиона евро. Но Ньюкасл поразил футбольный мир не суммой сделки, а тем, как бездушно распрощался со своим главным бомбардиром.

За два сезона в Англии швед забил 62 гола в 109 матчах и стал символом возрождения «сорок». Именно его гол в финале Кубка Карабао принёс Ньюкаслу первый трофей за 56 лет ожиданий. Однако вместо благодарных слов клуб ограничился сухим пресс-релизом на 31 слово, без упоминания достижений и заслуг нападающего.

В заявлении на официальном сайте говорилось лишь о сумме трансфера и статистике выступлений. Ни «спасибо», ни малейшего почтения к футболисту, который за короткое время стал легендой «Сент-Джеймс Парк».

Фанаты в соцсетях уже взорвались волной критики – они считают такое поведение клуба унизительным и несправедливым по отношению к игроку, который подарил им исторические моменты.