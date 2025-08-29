«Ливерпуль сделает последнее предложение Ньюкаслу по Исаку»
Клуб готов заплатить за форварда 130 миллионов евро
29 минут назад
Действующий чемпион Английской Премьер-лиги Ливерпуль продолжает активные попытки подписать 25-летнего шведского форварда Ньюкасла Александра Исака.
По данным известного инсайдера Николо Скиры, мерсисайдцы готовы предложить за игрока 130 миллионов евро. Александр уже согласовал личный контракт с Ливерпулем, который рассчитан до 2030 года с опцией продления еще на один сезон.
Шведский нападающий продолжает оказывать давление на руководство Ньюкасла, выражая желание перейти в Ливерпуль. Форвард отказался от предложения о более выгодном продлении контракта с нынешним клубом, поскольку мечтает о переходе в мерсисайдский клуб.
Ожидается, что переговоры между Ливерпулем и Ньюкаслом состоятся 29 августа.