Действующий чемпион Английской Премьер-лиги Ливерпуль продолжает активные попытки подписать 25-летнего шведского форварда Ньюкасла Александра Исака.

По данным известного инсайдера Николо Скиры, мерсисайдцы готовы предложить за игрока 130 миллионов евро. Александр уже согласовал личный контракт с Ливерпулем, который рассчитан до 2030 года с опцией продления еще на один сезон.

Шведский нападающий продолжает оказывать давление на руководство Ньюкасла, выражая желание перейти в Ливерпуль. Форвард отказался от предложения о более выгодном продлении контракта с нынешним клубом, поскольку мечтает о переходе в мерсисайдский клуб.

Ожидается, что переговоры между Ливерпулем и Ньюкаслом состоятся 29 августа.

