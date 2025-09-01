Сергей Стаднюк

Шведский нападающий Александр Исак перешел из Ньюкасла в Ливерпуль. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

25-летний форвард подписал долгосрочный контракт на неуказанный срок с действующим чемпионом АПЛ, присоединившись к клубу в день закрытия трансферного окна после успешного прохождения медосмотра. Он будет выступать под номером 9. По информации Transfermarkt, переход обошелся в огромные 144 миллиона евро.

За три сезона в составе Ньюкасла Исак зарекомендовал себя как один из ведущих форвардов лиги. Он присоединился к английскому клубу летом 2022 года из Реал Сосьедад и в общей сложности провел 109 матчей, в которых забил 62 мяча.

В чемпионате Англии нападающий отметился 54 голами в 86 матчах. В прошлом сезоне он забил 23 раза и занял второе место в гонке за «Золотой бутс» после Мохамеда Салаха. Теперь же они в одной команде.

Напомним, ранее Ньюкасл подписал замену для Исака.