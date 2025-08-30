Сергей Стаднюк

Ньюкасл официально объявил о подписании нападающего Ника Вольтемаде из Штутгарта. Переход 23-летнего футболиста сборной Германии стал рекордным трансфером в истории английского клуба. Форвард подписал долгосрочный контракт и стал пятым новичком первой команды этим летом. По информации Transfermarkt, «сороки» заплатили за немца 85 миллионов евро вместо 30 млн оценочной стоимости.

Вольтемаде начинал карьеру в Вердере. Там футболист прошел все ступени клубной академии и в 2020 году дебютировал в Бундеслиге в возрасте 17 лет, став самым молодым игроком в истории бременцев в чемпионате.

Прошлым летом нападающий перебрался в Штутгарт и быстро закрепился среди ведущих атакующих футболистов немецкого первенства. В сезоне 2024/25 он отметился 17 голами в 33 матчах во всех турнирах, а также стал лучшим бомбардиром молодежного Евро-2025.

Футболист уже имеет два матча за национальную сборную Германии и в ближайшее время присоединится к ее лагерю для участия в отборочных поединках чемпионата мира против Словакии и Северной Ирландии. В Ньюкасле Вольтемаде будет выступать под номером 27.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль сделает последнее предложение по Александру Исааку, который открыто желает покинуть Ньюкасл.