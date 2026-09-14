Владимир Кириченко

Форвард Депортиво Пьер-Эмерик Обамеянг отметился в матче 5-го тура Ла Лиги с Хетафе, который закончился со счетом 1:1.

37-летний габонец забил в каждом из первых пяти матчей в этом сезоне.

До этого подобное в истории чемпионата случалось лишь 10 раз – в последний раз 17 лет назад.

Игроки, которые забивали в первых 5 матчах своей команды в одном сезоне Ла Лиги в этом столетии:

2003/04 – Вальтер Пандиани (Депортиво)

2009/10 – Златан Ибрагимович (Барселона)

2026/27 – Пьер-Эмерик Обамеянг (Депортиво)

#GetThisChip - Pierre-Emerick Aubameyang has scored in each of Deportivo's first five games of the 2026-27 La Liga season. It had only happened TEN times in the history of the competition, the last one 17 years ago.



Players who scored in their club's first 5 games in a single La… pic.twitter.com/xChA1krQqa — MisterChip (English) (@MisterChiping) September 13, 2026

В текущем сезоне в его активе 5 матчей в чемпионате Испании, 5 голов и 2 результативные передачи.

Нападающий перешел в испанский клуб летом из Марселя за 1,5 млн евро.

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