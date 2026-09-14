Обамеянг стал третьим игроком в XXI веке, который забил в первых 5 матчах за новый клуб в Ла Лиге.
37-летний габонец переживает свою вторую молодость
Форвард Депортиво Пьер-Эмерик Обамеянг отметился в матче 5-го тура Ла Лиги с Хетафе, который закончился со счетом 1:1.
37-летний габонец забил в каждом из первых пяти матчей в этом сезоне.
До этого подобное в истории чемпионата случалось лишь 10 раз – в последний раз 17 лет назад.
Игроки, которые забивали в первых 5 матчах своей команды в одном сезоне Ла Лиги в этом столетии:
2003/04 – Вальтер Пандиани (Депортиво)
2009/10 – Златан Ибрагимович (Барселона)
2026/27 – Пьер-Эмерик Обамеянг (Депортиво)
В текущем сезоне в его активе 5 матчей в чемпионате Испании, 5 голов и 2 результативные передачи.
Нападающий перешел в испанский клуб летом из Марселя за 1,5 млн евро.
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