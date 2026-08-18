Павел Василенко

Виктор Цыганков может остаться в чемпионате Испании. Сельта заинтересовалась украинским вингером и уже начала переговоры с Жироной о возможном трансфере.

По информации AS, галисийский клуб отказался от идеи подписать аргентинского вингера Бока Хуниорс Эсекьеля Себальоса. После этого главной трансферной целью Сельты стал Цыганков, который сам стремится покинуть каталонскую команду.

Переговоры между клубами уже начались, хотя пока находятся на начальной стадии. Контракт украинца с Жироной рассчитан до лета 2027 года, а прописанная в нем сумма отступных составляет 30 миллионов евро. В то же время каталонцы готовы рассмотреть значительно меньшую предложение. По данным источника, трансфер может состояться примерно за 8 миллионов евро.

Ранее Жирона договаривалась о возможном переходе Цыганкова с Трабзонспором и Нью-Йорк Сити, но сам футболист отказался от обоих вариантов. Украинец хочет продолжить карьеру в Ла Лиге или АПЛ.

Ситуация обострилась после матча с Леганесом. Цыганков не сыграл в стартовом туре Сегунды, а его окружение заявило, что он имел медицинское заключение о неготовности к поединку.

Цыганков выступает за Жирону с 2023 года. За это время он провел 119 матчей, забил 20 голов и отдал 23 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.