Батагов попал в команду тура Суперлиги Турции
Но без Зубкова
около 3 часов назад
Арсений Батагов/фото: Трабзонспор
Украинский легионер Трабзонспора Арсений Батагов продолжает впечатлять стабильной игрой в турецкой Суперлиге. По итогам 20-го тура сезона он вошел в символическую сборную недели по версии статистического портала SofaScore.
В матче против Антальяспора, который завершился вничью 1:1, выступление Батагова оценили на 7,8 баллов. Это позволило ему во второй раз попасть в команду недели.
В этом сезоне 22-летний украинский полузащитник провел 19 матчей во всех турнирах и сделал два результативные передачи, постепенно закрепляясь в основном составе турецкого клуба.