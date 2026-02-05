Украинский легионер Трабзонспора Арсений Батагов продолжает впечатлять стабильной игрой в турецкой Суперлиге. По итогам 20-го тура сезона он вошел в символическую сборную недели по версии статистического портала SofaScore.

В матче против Антальяспора, который завершился вничью 1:1, выступление Батагова оценили на 7,8 баллов. Это позволило ему во второй раз попасть в команду недели.

В этом сезоне 22-летний украинский полузащитник провел 19 матчей во всех турнирах и сделал два результативные передачи, постепенно закрепляясь в основном составе турецкого клуба.