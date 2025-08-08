Нападающий Интера Майами Лионель Месси и форвард Аль-Насра Криштиану Роналду не попали в список претендентов на Золотой мяч 2025 года, который опубликовал журнал France Football 8 августа.

Оба звездных футболиста пропустили номинацию второй раз подряд. Лионель Месси остается рекордсменом по количеству завоеванных Золотых мячей — он выигрывал трофей восемь раз. Криштиану Роналду в свою очередь пять раз становился обладателем престижной награды.

В этом году список включает 30 футболистов. Церемония вручения Золотого мяча запланирована на 22 сентября в Париже. В прошлом году победителем стал полузащитник Манчестер Сити Родри.

Портал Goal свою версию рейтинга главных претендентов на Золотой мяч 2025.