Главный тренер Кристал Пэлас Оливер Гласнер допускает потенциальную продажу капитана лондонцев Марка Гуэи. Его слова приводит Sky Sports.

Прошлым летом действующий обладатель Кубка и Суперкубка Англии заблокировал сделку по Гуэи с Ливерпулем, а по завершении сезона может потерять своего капитана бесплатно.

Есть ситуация, что контракт заканчивается летом, и если кто-то придёт, настанет момент, когда клуб скажет: «Теперь финансовый вопрос важнее спортивного». Мы должны это сделать и попытаться получить максимум. Именно поэтому я всегда говорю: "Я не знаю". Потому что это другая ситуация.

Будет определённый порог, после которого клуб вынужден будет сказать: «Продаём»… Если игрок скажет: «Я хочу уйти», и сумма будет выше этого порога — это произойдёт. Я не настолько наивен, чтобы не понимать: если поступит большое предложение от Ман Сити и Марк этого захочет, трансфер состоится, - рассказал Гласнер.