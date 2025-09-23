Павел Василенко

Громкий скандал в мире футбола – легенда «Ювентуса» Павел Недвед получил приговор за свою деятельность в туринском клубе. Однако 53-летнему чеху тюремное заключение не грозит.

Недвед оставил след в «Старой Синьоре» сразу в двух ипостасях: как игрок (2001–2009) и как вице-президент (2015–2022). Его отставка совпала с расследованием по завышению трансферных сумм в финансовых документах клуба.

В мае 2023-го за нарушение правил бухгалтерии «бьянконери» потеряли 10 очков в Серии А, оказались лишь на седьмом месте и остались без еврокубков. Но дело не было закрыто.

В июле 2024-го прокуратура выдвинула новые обвинения – в манипуляциях с акциями и фальшивых счетах-фактурах. Вместе с Недведом на скамье подсудимых оказались Андреа Аньелли, Фабио Паратичи и Маурицио Арривабене.

В понедельник суд вынес приговор: Недвед получил один год и два месяца лишения свободы условно. Такой же срок получили Аньелли и Паратичи, тогда как Арривабене был полностью оправдан.

Несмотря на этот скандал, приговор не повлияет на нынешнюю деятельность легенды чешского футбола. Недвед остается ключевой фигурой в Федерации футбола Чехии, где работает спортивным директором и отвечает за главную и молодежную сборные страны.

Недвед – выдающаяся фигура в чешском футболе. В составе национальной сборной он завоевал серебро на Евро-1996, бронзу на Евро-2004 и выступал на ЧМ-2006 года. Всего он провел 91 матч за национальную команду и забил 18 мячей.

Как игрок выступал за Дуклу, Спарту, Лацио и Ювентус. Трехкратный чемпион внутренней лиги и трехкратный победитель Серии А. Обладатель Золотого мяча 2003 года.