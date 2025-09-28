Голкипер мадридского Атлетико Ян Облак вписал свое имя в историю столичного дерби. В матче 7-го тура Ла Лиги против Реала (5:2) словенский вратарь провел уже 35-ю встречу в этом противостоянии, установив абсолютный рекорд среди вратарей.

Таким образом, Облак сумел превзойти достижение легендарного Икера Касильяса, который остановился на отметке 34 матча за мадридский клуб.

При этом за словенцем и менее приятный показатель – он стал рекордсменом по количеству пропущенных мячей в дерби. Игроки Реала отправляли мяч в ворота 46 раз. На втором месте по этому показателю – бывший кипер королевского клуба Хуанито Алонсо с 40 пропущенными.

Интересно, что среди всех соперников именно Реал чаще всего поражает ворота Облака – 46 раз. На втором месте по этому показателю находится Барселона, которая забила ему 39 мячей.