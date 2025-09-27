Главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо поделился своими ожиданиями накануне матча 7 тура испанской Ла Лиги против Атлетико, о чем сообщил официальный сайт мадридского клуба.

«С одной стороны, подготовка к матчу, к которому всегда подходят одинаково. Но с другой стороны, это дерби, которое отличается особенной атмосферой и эмоциями. Это очень хороший матч. Мы ожидаем захватывающей атмосферы, которая позволит нам играть с хорошей энергией и концентрацией, чтобы иметь возможность победить.

То, что Симеоне сделал за эти четырнадцать лет в Атлетико, очень важно. Я только начинаю. Мне нравится двигаться вперед постепенно; я не ставлю долгосрочных целей. Начало было хорошим, но нас ждет долгий путь.

100 очков за сезон? Это очень сложно; каждый матч тяжело выиграть. Мы сыграли всего шесть, и показали хорошую игру, но некоторые победы дались нам с трудом. Мы не можем расслабляться. Мы не можем думать, что просто выйдя на поле с таким составом, мы победим. Нам следует много работать, хорошо готовиться и быть последовательными. Чем больше мы тренируемся быть активными на любом участке поля, тем больше мы выигрываем. Мы не можем терять бдительность, потому что можно допустить ошибку.

Турнирная таблица сейчас не так важна. Мы могли бы увеличить отрыв, но играть на Метрополитано всегда непросто. Нас ждет очень сложный матч.

Мы многое делаем хорошо, и нам нужно продолжать совершенствоваться. Чем гибче и непредсказуемее мы будем с мячом, тем лучше. Мы способны выйти за рамки одного вида атак. Без мяча мы достигли прогресса, и мы не можем его потерять», — заявил Алонсо.