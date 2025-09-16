Слован (Братислава) выходил на Оболонь с предложением относительно трансфера 18-летнего голкипера Дениса Марченко, сообщает Inside UPL.

Столичную команду не устроили 800 тысяч евро, которые предлагал чемпион Словакии. Офер обладателя Кубка Кубков сезона 1968/69 был скромнее, чем Металлист 1925, который давал 1 миллион евро + бонусы.

В настоящее время Марченко проходит восстановление после перелома руки, из-за которого пропустит ЧМ-2025 (U-20), который примет Чили.

Ранее тренер Оболони озвучил сроки возвращения Марченко.