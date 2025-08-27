Тренер Оболони озвучил сроки возвращения Марченко
«Пивовары» потеряли основного вратаря
около 10 часов назад
Денис Марченко / Фото - ФК Оболонь
Главный тренер Оболони Александр Антоненко прояснил ситуацию вокруг травмы голкипера Дениса Марченко. Его слова приводит UPL.TV.
То, что с ним случилось, это больше недоразумение. Он занимался в зале, и после того как получил травму, врач подошел и говорит, что у него перелом. Мы сразу пошли к врачу, видим, что действительно есть перелом со смещением, ему сделали операцию. Мы его поддерживаем. К сожалению, для нас и для него самого это неприятно, но ничего. Будем поддерживать его всегда.
Я думаю, что в этом году он еще будет работать с нами, - сказал Антоненко UPL.TV.
