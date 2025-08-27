Главный тренер Оболони Александр Антоненко прояснил ситуацию вокруг травмы голкипера Дениса Марченко. Его слова приводит UPL.TV.

То, что с ним случилось, это больше недоразумение. Он занимался в зале, и после того как получил травму, врач подошел и говорит, что у него перелом. Мы сразу пошли к врачу, видим, что действительно есть перелом со смещением, ему сделали операцию. Мы его поддерживаем. К сожалению, для нас и для него самого это неприятно, но ничего. Будем поддерживать его всегда.

Я думаю, что в этом году он еще будет работать с нами, - сказал Антоненко UPL.TV.