Победа на классе. Шахтёр отправил три мяча Оболони в матче УПЛ
В основе горняков дебютировал молодой вратарь Ростислав Баглай
В матче 28-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер уверенно обыграл столичную Оболонь.
Подопечные Арды Турана фактически решили судьбу встречи уже на старте — на 9-й минуте Лука Мейреллиш открыл счет после передачи Педриньо, а через пять минут Алаа Грам удвоил преимущество хозяев. Перед самым перерывом киевляне смогли сократить отставание благодаря голу Максима Чеха, однако в конце второго тайма Мар’ян Швед снял все вопросы о победителе, установив окончательный счет.
Этот поединок стал знаковым для молодого голкипера Ростислава Баглая, который впервые вышел в стартовом составе основной команды горняков.
УПЛ. 28-й тур
Шахтер – Оболонь – 3:1
Голы: Мейреллиш, 9, Грам, 14, Швед, 90 – Чех, 44
Команда Арды Турана, которая уже гарантировала себе золотые медали УПЛ, имеет в активе 69 очков. Оболонь с 28 баллами остается на 12-й позиции.
