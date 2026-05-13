Денис Седашов

В матче 28-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер уверенно обыграл столичную Оболонь.

Подопечные Арды Турана фактически решили судьбу встречи уже на старте — на 9-й минуте Лука Мейреллиш открыл счет после передачи Педриньо, а через пять минут Алаа Грам удвоил преимущество хозяев. Перед самым перерывом киевляне смогли сократить отставание благодаря голу Максима Чеха, однако в конце второго тайма Мар’ян Швед снял все вопросы о победителе, установив окончательный счет.

Этот поединок стал знаковым для молодого голкипера Ростислава Баглая, который впервые вышел в стартовом составе основной команды горняков.

УПЛ. 28-й тур

Шахтер – Оболонь – 3:1

Голы: Мейреллиш, 9, Грам, 14, Швед, 90 – Чех, 44

Команда Арды Турана, которая уже гарантировала себе золотые медали УПЛ, имеет в активе 69 очков. Оболонь с 28 баллами остается на 12-й позиции.

