Главный тренер криворожского Кривбаса Патрик ван Леувен прокомментировал матч четвертого тура УПЛ против киевской Оболони (2:1).

«В первом тайме мне не очень понравилась наша игра в атаке. Я думаю, что нам нужно было добавить немного больше энергии и агрессии. Но мы сделали корректировки и попросили футболистов действовать проще и быстрее, чтобы контролировать мяч.

Сначала мы играли дальними передачами в никуда. После первого тайма объяснили ребятам, чтобы они играли проще. Один в один, что привело к результату. Мы забили два гола. Хороший мяч после углового и с пенальти», – цитирует нидерландца клубная пресс-служба.