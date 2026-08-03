Павел Василенко

Донецкий Шахтер вошел в число лучших клубов мира по качеству выхода из-под высокого прессинга. В престижном исследовании аналитического центра CIES Football Observatory, подготовленном на основе данных SkillCorner, «горняки» заняли второе место среди команд из 60 ведущих лиг мира.

Показатель сохранения мяча под высоким прессингом у донецкого клуба составил 82,2%. Лучший результат продемонстрировал только французский ПСЖ, который возглавил рейтинг с показателем 82,6%.

Благодаря этому достижению Шахтер опередил ряд грандов европейского футбола, среди которых Бавария, Барселона, Реал и Манчестер Сити.

Третью строчку рейтинга заняла Бавария (81,2%), четвертой стала словенская Целе (80,3%), а пятерку замкнул японский Кавасаки Фронтале (79,8%).

В сезоне-2026/27 команда Арды Турана выступит в основном этапе Лиги чемпионов.

Первый официальный матч новой кампании донецкая команда проведет 3 августа против Кудривки в стартовом туре Украинской Премьер-лиги. Начало встречи запланировано на 18:00.