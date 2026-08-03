Павел Василенко

Донецкий Шахтер отказался от идеи подписания защитника итальянского Дженоа и молодежной сборной Уругвая Алана Маттурро. Об этом сообщил журналист Игор Бурбас.

«Горняки» рассматривали 21-летнего футболиста как усиление обороны перед стартом в основном этапе Лиги чемпионов сезона-2026/27. Однако переговоры о аренде игрока завершились безрезультатно.

По информации источника, стороны не смогли достичь соглашения по условиям будущей сделки. Из-за этого украинский клуб решил прекратить переговорный процесс с представителями клуба итальянской Серии А.

Маттурро является воспитанником уругвайского Дефенсора, а также успел поиграть на правах аренды за испанский Леванте. В составе Дженоа защитник провел 24 матча во всех турнирах.

На международном уровне футболист сыграл 11 матчей за молодежную сборную Уругвая (U-21), в которых отметился одним забитым мячом. Его контракт с Дженоа действует до 30 июня 2028 года, а по оценке Transfermarkt трансферная стоимость игрока составляет 4 миллиона евро.

Новый сезон Украинской Премьер-лиги Шахтер начнет 3 августа матчем против Кудривки. Поединок во Львове начнется в 18:00.

Команда Арды Турана также обеспечила себе место в основном этапе Лиги чемпионов сезона-2026/27.