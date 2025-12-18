Объявлены финалисты Globe Soccer Awards на звание лучшего игрока мира 2025 года
В список номинантов вошли игроки ПСЖ, Реала и Барселоны
около 22 часов назад
Организаторы Globe Soccer Awards определили финальный список претендентов на награду лучшему футболисту мира по итогам 2025 года. Об этом сообщили представители премии в социальной сети X.
В число номинантов вошли Усман Дембеле из Пари Сен-Жермен, Килиан Мбаппе из мадридского Реала, Рафинья и Ламин Ямаль из Барселоны, а также Витинья, который также представляет ПСЖ.
Globe Soccer Awards является ежегодной церемонией, в рамках которой отмечаются главные достижения в мировом футболе в течение календарного года. Победителей в различных номинациях определяют путем голосования.
Церемония награждения Globe Soccer Awards 2025 запланирована на 28 декабря и пройдет в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты.
Напоминаем, что ранее состоялось объявление наград The Best 2025 от ФИФА.
