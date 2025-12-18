Организаторы Globe Soccer Awards определили финальный список претендентов на награду лучшему футболисту мира по итогам 2025 года. Об этом сообщили представители премии в социальной сети X.

В число номинантов вошли Усман Дембеле из Пари Сен-Жермен, Килиан Мбаппе из мадридского Реала, Рафинья и Ламин Ямаль из Барселоны, а также Витинья, который также представляет ПСЖ.

🏆 GRAND FINALISTS: Best Forward



Presenting the final shortlist for the BEYOND Developments #GLOBESOCCER Awards 2025:



💎 Ousmane Dembélé

💎 Khvicha Kvaratskhelia

💎 Kylian Mbappé

💎 Raphinha

💎 Lamine Yamal — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 18, 2025

Globe Soccer Awards является ежегодной церемонией, в рамках которой отмечаются главные достижения в мировом футболе в течение календарного года. Победителей в различных номинациях определяют путем голосования.

Церемония награждения Globe Soccer Awards 2025 запланирована на 28 декабря и пройдет в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты.

Напоминаем, что ранее состоялось объявление наград The Best 2025 от ФИФА.