В четверг, 18 декабря, донецкий Шахтер проведет заключительный матч общего этапа Лиги конференций. Соперником горняков станет хорватская Риека. Матч состоится на Городском стадионе в Кракове и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Трансляцию матча Шахтер – Риека в Украине обеспечит медиасервис MEGOGO, который является официальным вещателем еврокубков УЕФА. Просмотр будет доступен на ОТТ-платформе по подписке Спорт и во всех пакетах MEGOPACK. Кроме того, матч можно посмотреть бесплатно в прямом эфире телеканала MEGOGO СПОРТ в сетях Т2 и кабельного телевидения.

Комментаторами встречи станут Сергей Лукьяненко и Виталий Кравченко. Передматчевая аналитическая студия MEGOGO, посвященная играм украинских клубов в еврокубках, начнется в 21:00. К ведущему Вадиму Шевякину в прямом эфире присоединятся бывшие игроки сборной Украины Сергей Нагорняк и Эдуард Цихмейструк.

Шахтер уже гарантировал себе участие в плей-офф Лиги конференций, однако в матче против Риеки горняки будут иметь шанс напрямую выйти в 1/8 финала турнира. Для этого донецкому клубу достаточно не проиграть. Сейчас Шахтер занимает второе место в турнирной таблице с 12 очками, тогда как Риека идет 14-й, имея 8 баллов.